Zirvede sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve inşaat sektöründe yenilikçi teknolojilere dair kapsamlı bir vizyon ortaya koyan Kurum, yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut hamlesinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, konuşmasında deprem gerçeğine ve afetlere karşı dayanıklı şehirler inşa etmenin gerekliliğine dikkat çekerek, “İstanbul’umuzda hem kentsel dönüşüm projeleri hem de sosyal konutlarla şehirlerimizi afetlere dirençli hale getireceğiz. Kamu ve özel sektör işbirliğini daha da güçlendirmek zorundayız. Bu bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.

Startup ekosistemine çağrı: Yeni teknolojiler geliştirin

Anahtar Fikirler Zirvesi’nin sektörel dönüşüm adına önemli bir adım olduğunu belirten Kurum, gayrimenkul ve inşaat sektöründe yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimcilere çağrıda bulundu. “Bugünkü zirveyle iş birliğine dair çok büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Startup ekosistemiyle kurduğumuz bu bağ, yalnızca bir etkinlikte kalmayacak. Pilot uygulamaları genişleteceğiz, mentorluk programlarını başlatacağız ve girişimlerin Bakanlığımızın tedarik zincirine entegre olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kurum, girişimlerin büyüme süreçlerinde ihtiyaç duyacağı finansal desteklerin de sağlanacağını vurgulayarak, yenilikçi çözümler sunan tüm projelere kapıların açık olduğunu belirtti.

Vali Gül: “İstanbul, bu zirve için en doğru yer”

Zirvede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul’un bilimsel ve teknolojik altyapısına dikkat çekerek, “58 üniversitesi ve 1 milyonu aşkın üniversite öğrencisiyle İstanbul, böyle bir zirve için en doğru yer. Emlak Konut’un öncülüğünde gerçekleşen bu etkinliğin sektöre büyük katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Gül, teknolojinin hızlı gelişimi karşısında yapı ve gayrimenkul sektörünün de dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, zirvenin bu anlamda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sadece konuşmakla kalmayacağız, harekete geçeceğiz

“Zirveyi yaptık, konuştuk, dağıldık olmayacak” diyerek konuşmasını tamamlayan Bakan Kurum, bu sürecin sahaya yansıtılacağını ve somut adımlar atılacağını vurguladı. Sosyal konut üretiminden sektörel inovasyona kadar birçok alanda aktif iş birliklerinin başlayacağını belirten Kurum, Türkiye’nin her köşesini afetlere hazır hale getirme hedefinde kararlılık mesajı verdi.

Zirve sonunda Bakan Kurum’a günün anısına hediye takdim edilirken, programa İstanbul Valisi Davut Gül, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.