Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte COP29 kapsamında kurulan Türk pavilyonunu açılışını gerçekleştirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı olarak su verimliliği seferberliği ve ağaçlandırmayla ilgili konularda katılımcılara Türkiye’nin perspektifini sunacaklarını belirten Bakan Yumaklı, üç gün sürecek etkinliğin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



COP29’a Türkiye olarak güçlü bir ekiple geldiklerini ifade eden Bakan Kurum ise “Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesini, sayın cumhurbaşkanımızın 2053 net sıfır emisyona ilişkin tüm dünyaya duyurduğu hedefimizi, stratejilerimizi inşallah burada tüm dünyayla paylaşıyor olacağız. Bu COP’un ayrı bir önemi var. COP29, can Azerbaycan’da düzenleniyor. İki devlet, tek millet şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi burada da yalnız bırakmamak adına çok güçlü bir kadroyla buradayız. Hedeflerimizi anlatacağız, projelerimizi anlatacağız. Ülkemizin 2053'e ilişkin stratejisini yine burada tüm dünya ülkeleriyle paylaşıyor olacağız. Gezeceğimiz standımız yine ülkemizin değerlerini yansıtacak” dedi.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘sıfır atık’ projesi kapsamında COP29’da hem sıfır atığı, hem de iklim değişikliğiyle Türkiye’nin mücadelesini anlatacaklarını vurgulayan Kurum, “Projelerimiz, sunumlarımız burada olacak. Tüm bakanlıklarımız, belediyelerimiz hep birlikte ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu projeleri, hedefleri inşallah tüm dünyayla paylaşıyor olacaklar. Tabii bu COP'un Azerbaycan'da düzenlenmesinin dışında bir de finansla ilişkili bir COP toplantısı olacak. İnşallah Hazine Maliye Bakanlığımız, bizler ülkemizin finansa erişimi noktasında bu mücadelemizi sürdürüyor olacağız. İnşallah yatırımlarımız, projelerimiz için, iklim değişikliğiyle mücadelemiz için finansa erişim noktasında da inşallah burada kazanımlar elde edeceğiz diyorum. Standımız inşallah kop toplantısı için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Bakanlar, açılış törenin ardından Türk pavilyonunu gezdi.