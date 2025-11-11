İstanbul’da düzenlenen **“GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi”**nde konuşan Bakan Kacır, teknoloji girişimciliğini Türkiye’nin kalkınma modelinin temel taşlarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Araştırma, sermaye ve yeteneği bir araya getiren güçlü bir inovasyon ekosistemi kurduklarını belirten Kacır, bu alandaki yatırımların ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

“113 teknoparkta 12 bin firma geleceğin teknolojilerini inşa ediyor”

Türkiye genelinde bin 700 Ar-Ge ve tasarım merkezinin aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Kacır, bu merkezlerin yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerle katma değerli üretimi desteklediğini söyledi.

Bakan Kacır, “Ülkemizdeki 113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firma, geleceğin teknolojilerini bugünden inşa ediyor. GO Girişim Ofisi’nde bulunan 100’ün üzerindeki girişim yalnızca ofis alanı değil; mentörlük, iş modeli tasarımı, finansmana erişim, pazara giriş ve küresel ölçeklenme gibi uçtan uca destekler aldı.” dedi.

“7 Turcorn’a ulaştık, hedef 100 milyar dolar değer”

2020-2024 yılları arasında Türk teknoloji girişimlerine yapılan toplam yatırımın 5,3 milyar dolara ulaştığını belirten Kacır, bu rakamın önceki 5 yıla göre 12 kat artış gösterdiğini söyledi.

“2019 yılına kadar hiçbir Türk girişimi unicorn statüsüne ulaşmamıştı. Bugün, Turcorn adını verdiğimiz 7 unicorn’a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu 7 Turcorn’dan 6’sı Bakanlığımız tarafından doğrudan desteklenmiştir. Bu, programlarımızın başarısını ve inovasyona olan bağlılığımızı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Kacır, “Bu başarıları çok daha büyük bir sıçramanın başlangıcı olarak görüyoruz. 2030 yılına kadar Türkiye’den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn’larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Küresel yatırımcıları Türkiye’ye davet ediyoruz”

Türkiye’deki yatırım ortamını güçlendirmek ve genç girişimcileri desteklemek için önemli adımlar attıklarını söyleyen Bakan Kacır, dünyanın önde gelen yatırım fonlarına da çağrıda bulundu:

“Türkiye’de büyümeye, Türkiye’deki girişimlerle iş birliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yatırımcılarımızın yanında olmaya hazırız.”