Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik önemli mesajlar verdi. Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ticaret Merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinlik, TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“ABD, ihracatta ikinci büyük ticaret ortağımız”

Açılış konuşmasında ABD’nin Türkiye’nin ihracatında ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini ifade eden Bakan Bolat, imalat sektöründeki son verilerin ihracat açısından olumlu bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

Bolat, “İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi Eylül’de 51,7 seviyesindeydi. Ekim ayında 52,4’e yükseldi. Bu, son 17 ayın en yüksek değeri. 50’nin üzerindeki rakamlar ihracat açısından olumlu bir iklimin sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Yeni ihracat destekleri devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla iki yeni destek mekanizmasının yürürlüğe girdiğini açıklayan Bolat, ihracatçılara yönelik önemli kolaylıklar getirildiğini belirtti.

Bolat, “Artık alıcı kredilerinde kısa vadeli krediler de destek kapsamına alındı. Yurt dışı müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına finansman desteği sağlanacak. Ayrıca ihracat konsorsiyumları, yurt dışı birim kiralama, mimari konsept çalışmaları ve depolama giderleri için beş yıl süreyle desteklenecek” ifadelerini kullandı.

“Pazarlarda artık ekmek aslanın bağırsağında”

Dünya ticaretinde rekabetin giderek sertleştiğini vurgulayan Bolat, “Artık pazarlarda ekmek aslanın ağzında değil, midesinde hatta bağırsağında. Türkiye olarak hem mevcut pazarlarımızı korumak hem de yeni pazarlar bulmak için büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin son 22 yılda yüzde 5,4 ortalama büyüme ile milli gelirini 1,5 trilyon doların üzerine çıkardığını söyleyen Bolat, ihracata dayalı büyüme stratejisinin ülkenin kalkınmasındaki en önemli güç olduğunu vurguladı.

“ABD pazarında varlığımızı güçlendiriyoruz”

Türkiye’nin ABD pazarında yoğun bir şekilde yer aldığını belirten Bakan Bolat, “Mücevherat, tekstil, makine, gıda, tarım, otomotiv ve demir-çelik gibi sektörlerde güçlü bir ihracat potansiyelimiz var. Liderlerimizin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl 40 milyar doları aşacağız, orta vadede ise 50–60 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD ile ticaretin yanı sıra enerji ve savunma alanında da iş birliğimiz var”

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını, enerji, savunma ve yatırım alanlarında da güçlü iş birliği bulunduğunu söyledi.

“ABD’den Türkiye’ye 15,7 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. 2 binden fazla ABD’li firma ülkemizde üretim yapıyor, ihracat gerçekleştiriyor ve istihdam sağlıyor. Türkiye’den de ABD’ye 13,4 milyar dolar doğrudan yatırım var. Bu rakamları çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“ABD’den önemli beklentilerimiz var”

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergilerine de değinen Bolat, bu durumu “kötünün iyisi” olarak nitelendirerek, “Ülkemizin çıkarlarını koruma konusunda ABD Ticaret Temsilciliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. ABD’nin Türkiye’den dış ticarette fazla verdiği gerçeği doğrultusunda biz de bazı beklentiler içindeyiz” dedi.

“Dış ülkelerle kazan-kazan temelinde ilişkiler kuruyoruz”

Ticaret diplomasisine büyük önem verdiklerini belirten Bolat, “Göreve geldiğimizden bu yana 155’ten fazla ülkenin Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Kazan-kazan temelli iş birlikleriyle dış ticaretimizi artırma çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Bakan Bolat’a hediye takdim edilirken, “İhracatını En Hızlı Geliştiren Üye”, “E-İhracat Başarı” ve “Teknoloji ve İnovasyon” kategorilerinde üç firmaya ödül verildi.