Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la belediyelerin SGK borçlarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından sosyal Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Pazartesi heyet kurulacak ve uzlaşı için çalışma yürütülecek”

İmamoğlu ise, Bakanlığın önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının nasıl ödeneceğini el aldıklarını aktaran İmamoğlu, "Orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık. Sağ olsun Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibariyle ’bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz’in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek" dedi.

“Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı bir sonuç verir”

Görüşmede sundukları öneri hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Kendilerine şunu ifade ettim; Uzun yıllardır var olan, partisine bakmaksızın farklı dönemlerde birikmiş bu borçların bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını, bundan sonra da var olacak prim borçlarının, yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da çok yükselecek, bütçe dengesi açısından belediyeleri zorlayacak, bu kapsamda sadece geçmişi değil önümüzdeki bir-bir buçuk yılı da ekonomik anlamda sıkıntılı olan bu dönemin aşılmasıyla ilgili ’nasıl adımlar atılabilir’in de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp belediyelerin başvurularının alınıp bu çerçevede en azından bir kalıbının bizim tarafımızdan da belediyeler sunulduğu bir biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık. Bu konuda bir karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı bir sonuç verir” ifadelerine yer verdi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na Türkiye Belediyeler Birliği adına yürekten teşekkür ediyoruz”

Belediyelerin imkanları ölçeğinde farklı ödeme yöntemleri geliştirilebileceğini belirten Ekrem İmamoğlu, "Bu sonuçlar oluştuğu takdirde de kendileriyle prensipte anlaştık. Eğer uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı bir biçimde, ödenebilir bir taksitlendirme şekliyle biz bunu hem medyaya hem belediyelere duyurma sorumluluğumuzu da yerine getiririz. Hep beraber bu işin altından kalkmış oluruz. Farklı argümanlar, farklı enstrümanlar da geliştirilebilir belediyelerin imkanlarına göre dedik. En küçük beldelerin daha farklı korunması gerektiğini, ilçelerin daha farklı korunması gerektiğini, bütçe ölçeğinde meseleye bakıp ödenebilir bir seviyeyle ele alınması gerektiğini de ifade ettik. Bu geniş kapsamlı, iyi niyetli masanın kurulmasından dolayı kıymetli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na Türkiye Belediyeler Birliği adına yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Muhalefet belediyeleri adına değil tüm belediyeler adına konuştuk”

Çalışmaların nasıl yürütüleceğine dair soruya yanıt veren İmamoğlu, "Pazartesi başlayacak. Hedef koyduk önümüzdeki hafta bitmesinin çok değerli olacağını ifade ettik. Şu anda bu yönüyle de çalışmalar sürecek. Tahminim önümüzdeki hafta sonuçlanır. Muhalefet belediyeleri adına değil tüm belediyeler adına konuştuk" değerlendirmesinde bulundu.