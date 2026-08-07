İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Modern Türkiye'nin imarında, inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emeklileri, gayretleri var. Bugünkü eserler hep onun iradesinin neticesinde oluşuyor' dedi.

Bakan Çiftçi, Sinop Valiliği önünde Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolü tarafından törenle karşılandı. Karşılama programının ardından Sinop Valiliği'ne geçen Bakan Çiftçi, Vali Özarslan ve kurum yetkilileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları, güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı.

Bakan Çiftçi, valilik programının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Çiftçi, '2021 yılında Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel afeti, Sinop'u da etkilemişti. Ben de Çorum valisiyken o dönemde bir ay süreyle Türkeli'de koordinatör vali olarak görev yapmıştım. O zaman yedi koordinatör validen birisi de bendim. Bir ay süreyle Türkeli'de görev ifa ettik. O dönem içerisinde tabii hem Türkeli'yle hem de Sinop'la bir gönül bağımız oluştu. Geçmişte görev yaptığım illere, ilçelere de ziyaretlerde bulunuyorum. Bugün de bu vesileyle hem geçmişteki o gönül bağımızı tekrar tazelemek hem de az önce söylediğim gibi bir takım açılışları, toplu açılışları yapmak üzere bugün sizlerle beraberim. Sizlerin huzurundayım' diye konuştu.

Bakan Çiftçi, 'AK Parti iktidara geldiğinden bu yana eser ve hizmet siyaseti üretiyor. Bugünkü açılışlarımız da bu eser ve hizmet siyasetinin bir sonucu olarak inşallah vatandaşlarımızla bu hizmetlerimizi buluşturuyoruz. Ben bu hizmetlerin hepsinin yapılmasında iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hakikaten modern Türkiye'nin imarında, inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emeklileri, gayretleri var. Bugünkü eserler hep onun iradesinin neticesinde oluşuyor' ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi daha sonra MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.