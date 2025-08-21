Ankara Lojistik Üssü’nün, hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu bağlantısında kritik bir geçiş noktası olduğuna işaret eden Bolat, bu merkezin ihracatçılara önemli avantajlar sunduğunu belirtti. “Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına açılmasında Lojistik Üs kilit bir rol üstleniyor. Bu yönüyle ülkemizin ticaret merkezi olma hedefleriyle de örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Bolat, lojistik sektörünün büyümesine de dikkat çekti:

“Türkiye, küresel ticaretteki payını sürekli artırıyor. Lojistik ve taşımacılık hizmetlerinde de yükselişimiz sürüyor. Bugün, 40 milyar dolarlık lojistik hizmet ihracatıyla dünya sıralamasında 10’uncu sıradayız. Yüzde 2,5’lik pazar payımızı daha da yukarı taşımak için sektör temsilcileriyle yeni adımlar atmaya devam ediyoruz.”

Hükümetin lojistik alanında yatırımları desteklemeyi sürdüreceğini söyleyen Bakan Bolat, “Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, Türkiye’nin bölgesel ve küresel bağlantılarını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sektörümüzle yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.