Mersin merkezli Arıç Lojistik 300 adet özmal araçlarıyla sektörün tüm kulvarlarında faaliyet gösteriyor. Filosu yeni ve son teknolojik araçlardan oluşan Arıç Lojistik, sektörün sürdürülebilir ve verimli çözümlerle büyüyebileceğini öngörüyor. Özellikle elektrikli çekicilere filosunda azami derecede yer vermeye gayret eden Arıç Lojistik, güçlü iş partnerleriyle faaliyetlerini 7/24 sürdürüyor.

Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Arıç sektör, firma ve hizmetleriyle ilgili Ekovitrin’e açıklamalar yaptı, 2025 yılı hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.

TEŞVİK VE HUKUKSAL DÜZENLEMELE YAPILMALI

Dünya lojistik sektörünü göz önüne alındığında Türkiye’nin diğer ülkelere göre çok daha iyi konumda olduğunu belirten Bahattin Arıç, ihracata yönelik devlet teşvikleri ile dış pazardaki taşıma payının artırılarak daha üretken bir lojistik sektörü oluşturulabileceğini bildirdi. Teşviklerin yanında sektörle ilgili hukuksal düzenlemelerin de acilen gerçekleştirilmesi gereğine vurgu yapan Arıç, “Türkiye’nin dış temsilcilikleri taşıma ve ürün bedellerinin tahsilatı konusunda Türk lojistik firmalarına destek olabilir” dedi.

2025’TE DEPO YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERECEK

2023 yılında filolarını yüzde 10 büyüttüklerini, 2024’te ise filonun yüzde 35’lik kısmının modellerini yükselttiklerinin altını çizen Bahattin Arıç, “2025 hedeflerimizde, Mevcut filomuzun yeterli olduğu kanaatindeyiz. 2025 yatırımlarımızı depolama sahalarına yönlendirme niyetindeyiz. Böylelikle müşterilerimizin stoklu çalışabilme yönünde işbirliği içine girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uzun zamandır ara verilen Suriye ile ticaretin artacağını dile getiren Bahattin Arıç, “Suriye’nin tekrardan inşası yeni kurulacak olan hükümet ile mevcut hükümetimizin bürokratik olarak iş birliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir iş birliği Türkiye’nin ihracat hedeflerine ve lojistik sektörüne katkıda bulunacak” ifadesini kullandı.

AĞIRLIKLA KARA TAŞIMACILIĞI YAPIYOR

Daha çok karayolu nakliyesi ve yurtdışı üzerinde çalışmaları olduğunu ve sektörde karşılıklı güvene ve istikrara büyük önem verdiklerini vurgulayan Bahattin Arıç, “İstikrar bizim için çok önemli, işimizde, müşterilerimizle olan ticaretimizde hatta çalışan personellerimiz dahil olmak üzere uzun süreli hedefler koyuyoruz. Güven bizim sektörümüzün ayrılmaz bir parçası. Dönemsel olarak partner firmalarımızdan destek talep edebiliyoruz ancak proje işlerimizi mümkün olduğunca takibimizdeki özmal araçlarımız ile yapıyoruz ” dedi.

MÜŞTERİ ODAKLI ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Soğuk zincir başta tüm taşımalarını müşteri odaklı araç takip sistemleriyle gerçekleştirdiklerini ve hızlı teslimatın olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Bahattin Arıç, “Önceliğimiz araçları online olarak izleyebilmek, müşterilerimize bu imkanı sunabilmek ve doğru veriler vererek müşterilerimizin satış pozisyonlarına katkıda bulunmaktır. Firmamız araç takip cihazını çok uzun zamandır kullanmaktadır. Dijitalleşme sürecinde araç takip sistemimizi günün şartlarına ve müşterilerinin taleplerine göre güçlendiriyoruz. İnovasyonla büyüyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızı müşteri odaklı yapmayı çözüm olarak görüyoruz” diye konuştu.

ALMANYA VE BELÇİKA’DA ŞUBELER AÇACAĞIZ

Bahattin Arıç, bu yıl ve 2026 hedeflerinin arasında Avrupa ihracat ve ithalat taşımalarını daha kolaylaştırmak için Almanya ve Belçika’da şube açmayı planladıklarını, Avrupa’dan aldıkları taşımaları karayolu veya denizyoluyla Türkiye’ye getirip Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Asya ülkelerine ulaştırdıklarını söyledi. Türkiye’de Mersin’i bir aktarma merkezi olarak gördüklerini dolayısıyla Türkiye’de depo yatırımlarına önem verdiklerini kaydeden Bahattin Arıç, mevcut depolarının yanında soğuk hava depolar için de girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

GÜVENLİ, HIZLI VE ÇEVREYE DUYARLI TAŞIMACILIK

Güvenli ve hızlı taşımacılığın yanında çevreye duyarlı bir firma misyonuyla gelecek hedeflerine yöneldiklerini anlatan Bahattin Arıç, “Yurtdışına yaptığımız taşımaların büyük kısmı karayolu ve yaş sebze, meyve taşımacılığıdır. Deniz yolu taşımacılığında daha çok yabancı partner kullanmaktayız.Yaş sebze ve meyve taşımacılığı, her zaman hızlı express hizmet verilmesi gereken taşıma yöntemi olduğundan, araçlarımızın sürüş saatlerinde maximum kilometre yapabilecek yüksek torklu araçlara sahibiz” dedi.

SLOGANI ‘BİZ SİZDEN ELEKTRİK ALIYORUZ’

Elektrikli çekicilerin çevre dostu taşımacılık gerçekleştirdiğini, sıfır emisyonlu bu araçların hava kalitesini bozmama, gürültü kirliliğini azaltma ve doğayı koruma amacımıza hizmet ettiğine dikkat çeken Bahattin Arıç şöyle konuştu:

“Arıç Lojistik olarak, taşımacılık sektöründe bir adım öne çıkmak için ileriye dönük ve çevre dostu çözümler sunmaya devam ediyoruz. Volvo Trucks Türkiye araçları ile çıktığımız bu yol, çevre dostu misyonumuzun arkasındaki hikâyenin bir başlangıcı. Sürdürülebilir Gelecek İçin Sorumluluk Sloganımız ‘Biz Sizden Elektrik Alıyoruz’ sadece bir ifade değil, aynı zamanda taşıdığımız sorumluluğun bir yansımasıdır. Elektrikli çekicilerle, sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmeye ve doğayı korumaya katkı sağlıyoruz. ‘Biz Sizden Elektrik Alıyoruz’ sloganıyla çevremizi ve geleceği koruma yolunda ilerlerken, aynı zamanda sizlerin desteği ve iş birliğine duyduğumuz güvenden de elektrik alıyoruz.”