87 yaşındaki Mehdiyev hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri çerçevesinde suçlamalar yöneltildi. Mahkeme, Mehdiyev’in ileri yaşı göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verdi.

Darbe Planı Bilgisi Rusya’dan Geldi

Olayla ilgili Azerbaycan kaynakları, ilk bilginin Rusya tarafından geldiğini belirtti. Açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Ekim’de Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirdiği görüşmede, Rus tarafı Ramiz Mehdiyev’in darbe planıyla ilgili bilgileri Azerbaycan’a aktardı.

Ramiz Mehdiyev’in Kariyeri

Ramiz Mehdiyev, 1995-2019 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yürüttü. 2019-2022 yıllarında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev aldı. Ülkenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Mehdiyev, uzun yıllar devletin önemli mekanizmalarında etkin rol oynamıştı.