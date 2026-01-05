Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapıldığını,

anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti bir üst noktaya taşıyacağını belirtti. Bayraktar, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma yaptık. Çok yakında imzalar biter. Cuma günü de nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp bir üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca, 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek. 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak. Onunla ilgili planlamalarımız var. Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de kazmayı planladığımız, lokasyonları tespit edilmiş kuyularımız var" diye konuştu.



"Muvaffak olursak Diyarbakır'ın çok büyük potansiyeli var"

Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, bu yıl ilk yatay sondajı yapacaklarına ifade ederek, "Üç yıllık bir planlamamız var. Toplam 24 kuyuda bunu yapmayı hedefliyoruz. Muvaffak olursak Diyarbakır'ın bu anlamda çok büyük potansiyeli var. Gabar'ın daha ötesine bizi geçirebilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca Somali'deki sahadan da ümitliyiz. Yaklaşık su derinliği 3,5 kilometre. Yani, deniz tabanına inmeniz için 3,5 kilometre lazım. Deniz tabanına indikten sonra da bir 3,5 kilometre daha derinlik var. 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız. Bunun yanı sıra Sinop ve Trakya santralleri için de çalışmalarımız, müzakerelerimiz devam ediyor. Oralarda da 2026 karar yılı olabilir, onun için 2026 kritik bir yıl. Buralarda artık hangi teknoloji ve hangi ülkeyle yürüyeceğimizin adının konacağı yıl olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Nükleerde beklentimiz, en iyi teknoloji ve en uygun fiyat"

Nükleer enerjide yerli üretim ekipmanların kullanımının sağlanacağını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nükleerde beklentimiz, en iyi teknoloji ve en uygun fiyat. İkincisi ise yerlileştirme. Yani, bu reaktörün yüzde 55'inde yerli ekipman kullanacak, yerli sanayi kullanacak, yerli inşaat sektörü kullanacak. Üçüncüsü ise insan kaynağı gelişimi. Ruslarla yaptığımız anlaşmada 300'ün üzerinde talebeyi biz oraya gönderdik, orada eğitim aldılar, onların büyük bir kısmı şu anda Akkuyu'da çalışıyor. Türkiye çok önemli bir ‘know-how' kazanıyor, Türkiye çok önemli bir insan kaynağı yetiştiriyor. Dolayısıyla aynı şartlar Sinop'ta ve Trakya'daki müzakerelerimizde var. Bize burada bunu en yüksek düzeyde kim önerirse onunla yürümeyi hedefliyoruz. Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz."