Salı günü işlemlerde XAU/USD, önceki seansta kaydedilen yüzde 2,5’in üzerindeki güçlü yükselişin ardından sınırlı bir artışla 4.470 dolar seviyelerinde işlem gördü. Günlük bazda yükseliş yaklaşık yüzde 0,5 olarak kaydedildi.

Jeopolitik Riskler Güvenli Liman Talebini Canlı Tutuyor

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun New York’ta gözaltına alınarak yargı sürecine dahil edilmesi, piyasalarda jeopolitik risk algısını belirgin şekilde artırdı. Bu gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardı.

Ancak küresel hisse senedi piyasalarında görece istikrarlı görünüm ve ABD Doları’ndaki sınırlı toparlanma, altındaki yeni alımların hız kazanmasını şimdilik engelliyor.

Fed’den Güvercin Mesajlar Altını Destekliyor

Fed yetkililerinin son açıklamaları, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini canlı tutmaya devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, para politikasının nötr seviyelerde olduğunu belirtirken, Fed Guvernörü Stephen Miran ise faizlerin uzun süre yüksek kalmasının büyümeyi baskılayabileceği uyarısında bulundu.

Zayıf gelen ABD ISM İmalat PMI verisi ve yumuşayan fiyat baskıları da Fed’in yıl içinde iki faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendiriyor. Düşük faiz ortamı, getirisi olmayan altın için destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Dolar ve Tahvil Getirileri Takip Ediliyor

ABD Dolar Endeksi (DXY), Asya seansında 98,16 seviyesine kadar geriledikten sonra 98,37 civarında dengelendi. Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki sınırlı toparlanma, altındaki yükselişi şimdilik frenleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Teknik Görünüm: Yükseliş Eğilimi Korunuyor

Teknik açıdan bakıldığında, ons altında görünüm pozitif kalmaya devam ediyor. Günlük grafikte:

21 günlük SMA, 50 günlük SMA’nın üzerinde seyrediyor

Her iki hareketli ortalama da yukarı yönlü eğimini koruyor

Fiyatlar, bu ortalamaların üzerinde işlem görüyor

Destek seviyeleri:

4.348 dolar (21 günlük SMA)

4.300 dolar (psikolojik seviye)

4.200 dolar (50 günlük SMA)

Direnç seviyeleri:

4.450 – 4.470 dolar bandı

Bu bölgenin aşılması halinde 4.549 dolar ile tüm zamanların zirvesi yeniden gündeme gelebilir.

Momentum göstergeleri de yükseliş eğilimini destekliyor. RSI 64 seviyesinde pozitif görünümünü korurken, MACD negatif bölgede olsa da düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor.

Piyasaların Gözü ABD Verilerinde

Yatırımcılar, hafta içinde açıklanacak olan ABD istihdam ve makroekonomik verilere odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed’in kısa vadeli faiz politikasına dair beklentileri şekillendirecek ve altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.