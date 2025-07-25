AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde toplam satışlar yüzde 5,1 azalarak 1,24 milyon adede düştü. Otomotiv devlerinden Volkswagen'in satışları yüzde 6,1, Stellantis'in yüzde 12,3 ve Hyundai'nin yüzde 8,7 oranında gerilerken, Tesla ise yüzde 22,9’luk sert bir düşüş yaşadı. Tesla'nın Avrupa pazarındaki payı da yüzde 3,4’ten yüzde 2,8’e geriledi.

Buna karşın Türkiye otomotiv pazarı, Haziran 2025'te tarihi bir başarıya imza attı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 11,6 büyürken, otomobil satışları son 10 yılın Haziran ayı ortalamasına göre yüzde 45,3 artış gösterdi. Türkiye’nin performansı, Avrupa genelindeki daralmayla keskin bir tezat oluşturdu.

Elektrikli araçlarda ise Avrupa’da dikkat çeken bir artış yaşandı. Batarya elektrikli (BEV) otomobil satışları yüzde 7,8, hibrit elektrikli (HEV) modeller yüzde 41,6 ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar yüzde 6,1 oranında artış gösterdi. Haziran ayında AB'de satılan her 10 araçtan 6’sı elektrikli oldu. Elektrikli araçların toplam binek araç kayıtlarındaki payı yüzde 59,8’e yükseldi. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 50 seviyesindeydi.

Ülke bazında bakıldığında Almanya’da otomobil satışları yüzde 13,8, Fransa’da yüzde 6,7 ve İtalya’da yüzde 17,4 düşerken, İngiltere’de yüzde 6,7 ve İspanya’da yüzde 15,2 oranında artış kaydedildi.

Avrupa otomotiv sektörü daralma sinyalleri verirken, Türkiye pazarı güçlü iç talep ve verimli distribütör organizasyonları sayesinde dikkat çekici bir büyüme trendi yakalamış görünüyor.