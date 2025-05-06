Bakan Kacır, Terminal İstanbul’un sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. “Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak” diyen Kacır, İstanbul’un küresel ölçekte bir girişimcilik üssü haline geleceğini vurguladı.

Yeni teknoparkın yalnızca bir girişimcilik merkezi olmayacağını ifade eden Kacır, aynı zamanda içinde bir bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji atölyelerinin de yer alacağını açıkladı. Kamu ve özel sektörün iş birliğiyle geliştirilecek bu dev proje, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Terminal İstanbul'un açılmasıyla birlikte İstanbul, Silikon Vadisi'ne rakip olacak yeni bir teknoloji ekosistemine kavuşmuş olacak.