Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, BES’te uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Yeni oran, kararın yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, bireysel emeklilik katılımcılarına ödenen devlet katkısında indirime gidildi. Daha önce katılımcıların ödedikleri katkı paylarının yüzde 30’u oranında sağlanan devlet desteği, yeni düzenleme ile yüzde 20 olarak uygulanacak.

Uygulama Hemen Başladı

Söz konusu kararın yayımı itibarıyla geçerli olacağı belirtilirken, düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Değişiklik, hem mevcut BES katılımcılarını hem de sisteme yeni girecek bireyleri kapsıyor.

BES’te Yeni Dönem

Uzmanlar, devlet katkısındaki düşüşün bireysel tasarruf tercihlerini etkileyebileceğini belirtirken, BES’in uzun vadeli birikim ve emeklilik planlaması açısından önemini koruduğuna dikkat çekiyor. Yeni oranla birlikte, katılımcıların sistemde kalma süreleri ve fon tercihleri daha da önem kazanacak.