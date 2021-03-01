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Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren olay: "Allah yolunda" deyip oğlunu kurban etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Oğlu A.O.A.'yı (16), "Allah yolunda kurban ettiğini" iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42), polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.

Asayiş 01.03.2021, 13:26 01.03.2021, 13:32
2010
Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren olay: "Allah yolunda" deyip oğlunu kurban etti

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42),önceki gün aracına bindirdiği oğlu 16 yaşındaki A.O.A.'yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi.

JANDARMAYA GİDİP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti.

ÇOCUK KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

"OĞLUMA SÖYLEDİM KABUL ETTİ"

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti."

"PİŞMAN DEĞİLİM ALLAH YOLUNA ADADIM"

"Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi. Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

#Zonguldak
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