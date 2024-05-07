Türkiye Judo Federasyonu ve Ordu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Altınordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 69 ilden 562 Kız, 567 Erkek toplam 1129 sporcu ve 210 antrenör mücadele etti. Turnuvada toplam 2098 müsabaka yapıldı.

Madalya sıralamasında İstanbul birinci, Ankara İkinci, Şanlıurfa üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken, Ordu bir altın bir bronz madalya ile 69 il arasından 9. Sırada yer aldı.

Şampiyona sonunda açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç,” 3 gün süren şampiyona boyunca ilimizde yaklaşık 1500 misafirimizi ağırladık. Bu turnuvanın ilimize veren hemşerimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sn. Sezer Huysuz’a teşekkür ederiz. Özellikle 2032 ve 2036 Olimpiyat Oyunlarında Minderde adını duyacağımız sporcular, Ordumuzda yıldızlar kategorisinde madalya sahibi oldular. Gelecekte de Ülkemizi ve Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek sporcular, mücadele eden sporcu kardeşlerimizin arasından çıkacak. Güzel bir organizasyon oldu. Özellikle Ordu ekonomisi için yaklaşık 1500 misafiri burada ağırlamak, şehrimizin esnafına da katkısı oldu. İlimizdeki spor faaliyetlerine destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Ordu Valisi Sayın Muammer Erol’a teşekkür ediyorum.” dedi.