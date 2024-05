CHP lider Özgür Özel partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleşen grup toplantısına katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduklarını her ne kadar muhalefet partisi olsalar da yurt dışına karşı Türkiye’nin yanında olacaklarını ilettiğini söyledi. Bazı kesimlerin CHP’de tartışma çıkartmaya çalıştığını iddia eden Özel, buna izin vermeyeceklerini ve 2028 Genel Seçimlerinde adaylığını dayatmayacağına dair söz verdi.



Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları için yasaklandı ve sadece belirli sayıda bir girişe izin verdi. Açılamalara rağmen Taksim Meydanına yürümeye çalışan gruplar oldu ve girişimler sonucunda bazı vatandaşlar polise saldırdıkları için gözaltına alınarak tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Özel, “O gün birileri anayasa uymadılar. Anayasaya uymadıkları için emekçileri içeriye almadılar. Ve orada bulunanlar, itiraz edenler, girmek isteyenler karşısında kendileri de birer emekçi olan polisimiz karşı karşıya bir kanunsuz emirle getirildi. Öncesinde her 2 tarafı uyarmıştık, beklentilerimizi ifade etmiştik. Gösterilen anlayış kıymetliydi ama ardından 49 yurttaşımız, evladımız 1 Mayıs günü orada yaşananlar üzerine önce gözaltına alındılar ve 49’u tutuklandı. Bir tarafta Anayasa Mahkemesi kararına direnen kanunsuz emri verenler. Karşılarında gösteri ve toplantı yürüyüşü kanununa uymadı diye gençleri göz altına alıp tutukluyorlar. Gösteri ve toplantı, yürüyüş hakkı kanuni, anayasal haktır. Onu engelliyorsun, sonra kanuna uygun değil diye hapse atıyorsun. Yani suçluların mağdur, mağdurların suçlu ilan edildiği bir süreçteyiz. Bir an önce bu orantısız tutuklama tedbirinin itirazlardan sonra kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını, milletten kanuna uyulması isteyenlerin önce anayasaya uyması gerektiğini hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.



Devlet Bahçeli ile ne konuşuldu

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin son derece verimli olduğunu söyleyerek görüşmeye dair bilgi veren Özel, “Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. Ayrıca kendisinin de daha önce seçimlerden önce paylaştığı gibi 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini Temmuz ayında zam yapılmamasının sebep olacağı sıkıntıyı, Temmuz zammının sadece küçük işletmelere kobilerin sırtına bırakılmayıp bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizin de, birer milletvekili, genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, çıraklık mağdurlarına kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklarından anayasa marjındaki görülen davalara yönelik Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendileriyle görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkılarını ve elbette farklı düşündüğü noktaları dikkatle takip ettik ve not aldık. Müfredat konusundaki duyduğumuz rahatsızlığı ve daha pek çok başlıkta kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Kendisinin değerlendirmelerinin ve kendisinin bu konudaki ifadelerinin neler olduğu konusunda daha fazla bir detay benim tarafımdan verilmemesini tüm kamuoyunun anlayışına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.



“Gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek, ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur”

Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden tartışmanın gereksiz olduğunu söyleyen Özel, “Hazır birinci partiyken, işler yolunda gidiyorken, bir seçim yeni geride kalmışken, gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Burada gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, deyim yerindeyse ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur. Dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıkça ifade ettim. Hiçbir arkadaşımın ne kadar iyi niyetle de olsa, ne kadar soru da gelse bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, bundan sonra da istemem. Bizim her birimiz, her birimiz gönlümüzdeki adayı gönlümüzde tutarak, gönüllerimizdeki ortak bir duyguyu ön plana çıkarmak lazımdır. Kimin gönlünden kimin geçtiğinin hiçbir önemi yoktur. Günü gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı olacak. O aday, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmişleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyle, halkın sesini dinleyerek, bilimsel yöntemlerden yararlanarak seçilmiş organlarında tartışılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda kararlaştırılarak, anayasa nasıl diyorsa öyle, bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir. Kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.



“CHP'nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun”

Seçim zamanı geldiğinde kendi adaylığını dayatmayacağını belirten Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Bundan sonraki süreçte hepimizin ortak doğrusu bu parti için omuz omuza, yan yana bu partinin hiçbir değerinden korkmadan, popülerleşeni kıskanmadan, güçleneni destekleyerek, yanlışımızı uyararak örterek, doğrumuzu alkışlayarak teşvik ederek bu partinin tüm belediyelerindeki her birisi bu partinin evladı olan yıldızlarını, bu partinin evlatlarını güçlendirerek bu partiyi güçlendirmek boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi kendi evlatlarından korkmaz Cumhuriyet Halk Partisi birileri istiyor diye birbiriyle uğraşmaz. Cumhuriyet Halk Partililer bilir ki hepsinin ortak görevi birlik ve beraberlik halinde Cumhuriyetin birinci yüzyılının ilk yerel seçimlerini nasıl kazandıysa ilk genel seçimlerini kazanmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yapmaktır” diye konuştu.