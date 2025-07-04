Artvin kent merkezinden Kafkasör Yaylası’na uzanan kortej, geleneksel boğa güreşlerinin habercisi olarak vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festivalin simgelerinden biri olan ve 700 kilo ağırlığındaki "Ahmetağa" isimli boğa, üzerine örtülen Türk bayrağıyla yürüyüşe damgasını vurdu.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, festivalin yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı. "Ekonomik koşullar ne kadar zorlu olsa da, bu festivalleri yaşatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz," diyen Erdem, bu süreçte emek veren belediye ekiplerine, esnafa ve kurumlara teşekkür etti.

Erdem ayrıca, festivalin başarıya ulaşmasında tüm kentin dayanışmasının rol oynadığını belirterek şu mesajı verdi: "Kusurlarımız olursa affınıza sığınıyoruz. Eleştirilerinizi açıkça bize iletin ki eksiklerimizi tamamlayabilelim. Umuyorum ki bu festival herkes için neşeli, huzurlu ve güvenli geçer."

Kafkasör Yaylası’nda yapılan geleneksel boğa güreşleri de festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri. Serin havasıyla ünlü yaylada zaman zaman sis etkili olurken, boğa güreşi tutkunları soğuk havaya aldırış etmeden tribünleri doldurdu. Sisli ve rüzgarlı havaya rağmen büyük bir kalabalığın heyecanla takip ettiği müsabakalar, doğa ile kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sundu.

Kafkasör Festivali, boğa güreşlerinin yanı sıra konserler, halk oyunları, sergiler ve yöresel lezzetlerin sunulduğu birçok etkinlikle 5 gün boyunca Artvin’e renk katmaya devam edecek.