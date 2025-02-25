İlk olarak, köy yolunun açılabilmesi için iş makineleri kullanılarak ulaşım sağlandı. Ekiplerin 5 saat süren zorlu çalışması sonucu, enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı hayvanlar, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

İşletme sahibi Hüsnü Gümüşkaya, “Gece bir anda ahırın çatısı çöktü. Çok sayıda hayvan telef oldu. 150 kuzum var, hepsi dışarıda kaldı. Yardım yapılmazsa, kuzular kısa süre içinde hayatını kaybedebilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü ise, “Olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik ve 5 saat süren çalışmaların ardından enkaz altındaki canlı ve ölü hayvanları çıkardık” dedi. Veteriner hekim Yunur Onur Morgül, ağılların büyük bir kısmının çökmüş olduğunu, yaklaşık 20 ölü hayvan çıkardıklarını belirterek, “Kuzulardan büyük kayıplar var. Yaralı hayvanların durumu sabaha kadar takip edilecek” dedi. Ayrıca, bölgeye acilen çadır gönderilmesi gerektiği vurgulandı.

Olay, Artvin'deki karın hayatı olumsuz etkileyen başka örneklerden sadece biri oldu.