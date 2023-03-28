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Vali Öner, Kahramanmaraş Göksun’a koordinatör vali olarak görevlendirildi

ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'A KOORDİNATÖR VALİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN 28.03.2023, 13:01
Vali Öner, Kahramanmaraş Göksun’a koordinatör vali olarak görevlendirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Vali Hüseyin Öner, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede koordinasyonu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Göksun’a Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

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