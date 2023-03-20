Posof’ta da buzlar çözülüyor

Kuzeydoğu Anadolu’da Gürcistan sınırında olan serhat ilçe Posof baharı yaşıyor.

Posof’ta Mart ayı ile beraber başlayan yağmur karları eritmeye devam ediyor. Yamaçlarda ve düz yerlerde kar kalmadı. Karlar eriyince yeşilliklerde oluşmaya başladı. Bölgede donan göller bile tamamen eridi. Posof merkezde vatandaşlar hayvanlarını dışarıda otlatmaya başladılar.