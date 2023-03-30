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Posof yine beyaza büründü
GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ KAR YAĞIŞI İLÇE MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ. YEŞİL VE BEYAZ TONUN BİRLEŞTİĞİ İLÇEDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ARDAHAN 30.03.2023, 10:56
Ardahan’ın Posof ilçesinde etli ola kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının beklenilenin üstünde seyrettiği Posof’ta yalancı bahar yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yeşil ve beyaz tonun birleştiği ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.