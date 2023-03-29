Son Dakika
Okul sporları yarışması Posof rüzgarı
ARDAHAN DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI KÜÇÜK ERKEKLER MASA TENİSİ YARIŞMASINDA POSOF ÂŞIK SABİT MÜDAMİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İL İKİNCİSİ OLDU
ARDAHAN 29.03.2023, 11:17
Ardahan da düzenlenen okul sporları küçük erkekler masa tenisi yarışmasında Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi il ikincisi oldu.
Ardahan’da okul sporları yarışması düzenlendi. İl genelinde 8 okulun katıldığı küçükler masa tenisi yarışmasına Posof’tan sadece Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.
İlçeyi temsil eden lise öğrencileri küçükler masa tenisi yarışmasında il ikincisi oldu.