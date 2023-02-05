Çıldır’da öğrencilere yemek hizmeti verilecek

Çıldır’da öğrenim gören öğrencilere ücretisiz yemek hizmeti verilecek.

Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yapmış olduğu açıklamada “Milli Eğitim bakanlığımızın 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için başlatmış olduğu okullarda ücretsiz yemek çerçevesinde Çıldır ilçemizde eğitim gören taşıma çerçevesinde olan okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamına, Anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan birleştirilmiş köy okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamına, pansiyonlu okullarımızdaki pansiyondan yararlanamayan Gündüzlü öğrencilerimizin tamamına, İmam Hatip Ortaokulu ve lisesinde eğitim gören öğrencilerimizin tamamına, ve çok programlı lisemizde eğitim gören 171 öğrencimize ücretsiz yemek çerçevesinde yemek hizmeti verilecektir. Çıldır ilçemizde 95 anasınıfı, 370 ilkokul, 403 ortaokul ve 210 lise öğrencilerimiz olmak üzere toplam 1078 öğrencimize 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2 döneminin başladığı ilk günden itibaren öğrencilerimize yemek hizmeti sunulacaktır. Ilçemizde yemek hizmeti sunumu için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.