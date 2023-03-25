Ardahan’da Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Ardahan’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında ’seçim güvenliği toplantısı’ yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında yapılan toplantıda Ardahan’da genel seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Hüseyin Öner, vatandaşların hür iradelerinin sandığa güvenli ve huzurlu bir şekilde yansıması için gerekli tedbirlerin alınması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması yönünde talimatlarda bulundu.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.