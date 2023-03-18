Ardahan’da Çanakkale şehitleri anıldı

Ardahan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Halil Efendi Mahallesi’ndeki şehitlikte gerçekleştirilen törende Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Küçük anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Vali Öner ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bıraktıktan sonra "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahallede yaptırılan Yanık Cami Anıtı ziyaret ederek şehitler için dualar okudu. Vali Öner, daha sonra beraberindekilerle Kongre Caddesi’ndeki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.