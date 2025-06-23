Charlotte’taki Bank of America Stadyumu’nda oynanan ve Brezilyalı hakem Ramon Abatti’nin yönettiği karşılaşma, İspanyol devinin 7. dakikada Asensio’nun kırmızı kart görmesiyle zorlu bir hal aldı. Ancak 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarının liderliğinde oyunun kontrolünü elinden bırakmadı.

35. dakikada Jude Bellingham’ın golüyle 1-0 öne geçen Madrid ekibi, 43. dakikada Arda Güler’in klas dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda, sağ ayağıyla kaleciyi çaresiz bıraktı. Genç yaşına rağmen büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve bitiricilik, teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.

İkinci yarının başlarında yerini tecrübeli isim Luka Modric’e bırakan Arda, sahada kaldığı sürede hem üretkenliği hem de özgüveniyle fark yarattı. 70. dakikada Valverde ile üçüncü golü bulan Real Madrid, 80. dakikada Elias Montiel’in golüne engel olamasa da mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 4’e yükselterek grupta liderlik koltuğunu sağlamlaştırırken, Pachuca ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Arda Güler’in sergilediği performans, yalnızca Türk futbolseverleri değil, tüm futbol dünyasını etkiledi. Avrupa futbolunun dev sahnesinde her geçen gün adını daha fazla duyuran genç yıldız, Real Madrid’in geleceğinde ne denli önemli bir rol üstlenebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.