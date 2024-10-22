Özellikle uzun yolculuklar için ek sürücü talep etmek sürüş sorumluluğunu paylaşarak yolculuğun daha konforlu geçmesini sağlayabilir. Bu hizmetten yararlanabilmek için bazı şartları karşılıyor olmak gerekir. Araç kiralamada ek sürücü şartları tüm detaylarıyla yazımızda.

Ek Sürücü Nedir?

Araç kiralama şirketleri aracı sadece sözleşmede adı geçen yani işlemi gerçekleştiren kişiye teslim ederler. Ancak bazı durumlarda araç kiralayan kişi başka bir kişinin de aracı kullanmasına ihtiyaç duyabilir. Bu tür ihtiyaçlar için ek sürücü hizmeti bulunmaktadır. Araç kiralayan kişiler ek sürücü hizmetini tercih ettikleri takdirde kiralama sözleşmesine bir kişi daha eklenir. Böylece ek sürücü olarak eklenen kişi kiralık aracı yasal olarak kullanabilir. Ek sürücü olarak dahil edilen kişi tıpkı ana sürücü gibi kiralık araç üzerindeki tüm kullanım haklarına sahip olur. Böylece iki sürücü de yolculuk planını yasal olarak sürdürebilir.

Ana kiracının dışında ek sürücü olarak belirtilmeyen kişilerin aracı kullanması sigorta ve kiralama sözleşmesinin ihlaline neden olabilir. Bu yüzden ek sürücü talep etmek ve şartlarını bilmek önemlidir.

Araç Kiralamada Ek Sürücü Şartları

Daha önce de belirtildiği üzere araç kiralamada ek sürücü talebinde bulunmanın belirli şartları bulunmaktadır. Araç kiralama şirketine göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle ek sürücü olmak için şu koşullar aranır:

Sürücü Yaşı: Ek sürücünün belirli bir yaş sınırını karşılaması gereklidir. Genellikle, ek sürücüler için de ana kiracıda olduğu gibi minimum yaş sınırı uygulanır. Bu yaş sınırı, araç kategorisine göre değişiklik gösterebilir.

Ek sürücünün belirli bir yaş sınırını karşılaması gereklidir. Genellikle, ek sürücüler için de ana kiracıda olduğu gibi minimum yaş sınırı uygulanır. Bu yaş sınırı, araç kategorisine göre değişiklik gösterebilir. Ehliyet Süresi : Ek sürücü olarak sözleşmeye dahil edilecek kişinin de ehliyeti olmalıdır. Ayrıca bu ehliyetin en az 1-2 yıllık olması da aranan şartlar arasındadır.

: Ek sürücü olarak sözleşmeye dahil edilecek kişinin de ehliyeti olmalıdır. Ayrıca bu ehliyetin en az 1-2 yıllık olması da aranan şartlar arasındadır. Hizmet Bedeli: Araç kiralama şirketleri ek sürücüler için günlük ya da sabit bir ücret talep edebilirler. Bu ücret kiralama süresine ve eklenen sürücü sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tüm bunlara ek olarak kiralık araçlarda sunulan sigorta hizmetleri ek sürücüleri de kapsamaktadır. Yani herhangi bir kaza veya hasar olduğunda ek sürücü aracı kullanıyorsa sigorta güvencesinden yararlanılabilir. Ek sürücü hizmetinin dahil edilmediği bir senaryoda masrafların sorumluluğu aracı kiralayan kişidedir. Ek sürücü hizmeti genellikle günlük ve haftalık gibi kısa dönem araç kiralama hizmetleri için sunulmaktadır. Uzun dönem veya aylık araç kiralama işlemlerinde bu hizmeti almak istiyorsanız araç kiralama firmalarından bilgi alabilirsiniz.

Ek Sürücü Nasıl Eklenir?

Araç kiralama sürecinde ek sürücü eklemek oldukça basit bir işlemdir. İster rezervasyon sürecinde ister aracı teslim alırken ek sürücü talebinizi firmaya iletebilirsiniz. Bu işlem için genellikle ek sürücünün kimlik ve ehliyet gibi belgeleri talep edilmektedir. Bunlarla birlikte talep edilen ücreti de kiralama şirketine ileterek bu hizmetten yararlanabilirsiniz.