Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerine antifriz seviyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve eksilmesi durumunda eklemeleri konusunda uyarılarda bulunan Siirt Sanayi Sitesi esnaflarından Musa Anıl Yıldız, kış mevsimlerinde yapılması gereken en önemli bakımın antifriz olduğunu söyledi.

Motor suyunun donmaması, hortumların patlamaması, çürümemesi ve metal parçaların paslanmaması için antifrizin en önemli etkenlerden biri olduğunu altını çizen Yıldız, antifriz dökülmediği takdirde motor suları donacağını, devridaim pompanın donarak kullanılamaz hale gelip yüksek meblağlarda masraf çıkacağına dikkat çekti.

Antifrizin bir diğer özelliği ise -56 dereceye kadar soğukluğa dayanıklı olması olduğunu aktaran Yıldız, "Kış aylarında yapılması gereken bir diğer önemli bakım ise polen filtresidir. Bilindiği üzere kış aylarında arabamızın içini sıcak tutabilmemiz ve camların buharlanmaması için sürekli kaloriferi çalıştırırız. Kalorifer ise polen filtresine bağlı olduğu için değişmediği takdirde bizlere kötü hastalıklar yaşatabilir. Çünkü dışarıdan gelen pis havayı polen filtresi tutuyor. Bu saydığımız parçalar olan antifriz ve polen filtresinin değişimi yaklaşık 600 – 700 TL arasındadır. Bunları değiştirmediğimiz takdirde en az 15 - 20 bin TL arasında bir maddi zarara girmiş oluruz. Bunları değiştirdiğimiz takdirde ise aracımızın ve parçalarının ömrünü uzatırız" dedi.