5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Temmuz Cuma günü olağanüstü toplanarak yeni başkan vekilini seçecek.

Vali Hulusi Şahin’in imzasıyla belediyeye gönderilen yazıda, meclisin tek gündem maddesiyle toplanarak vekil başkanı belirlemesi talep edildi. Seçim, salt çoğunluk esasına göre yapılacak.

Mecliste Güç Dengesi CHP Lehine

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 112 üyeden oluşuyor. Dağılım ise şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 76 üye

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 22 üye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 10 üye

Demokrat Parti (DP): 3 üye

Bağımsız: 1 üye

Mevcut aritmetiğe göre, CHP’nin açık ara çoğunlukta olması, vekil başkanın da bu partiden seçilmesi olasılığını güçlendiriyor.

Olağan Meclis 10 Temmuz’da

Başkan vekili seçimi öncesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı ise 10 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Olağan toplantının ardından, bir gün sonra yapılacak olağanüstü oturumla birlikte, belediye yönetiminde yeni bir döneme geçilmiş olacak.

Antalya kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet operasyonu sonrası gelişmeler dikkatle izlenirken, gözler 11 Temmuz’daki kritik meclis toplantısına çevrildi. Yeni başkan vekilinin kentin yönetiminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.