Kepez’in Sahaf Festivali kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin 2. Sahaf Festivali, kitap tutkunlarına kapılarını araladı. DokumaPark’ta pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festival, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonları alıcılarıyla buluşturdu.

Kepez Belediyesi, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ile Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, DokumaPark’ta kitap tutkunlarına kapılarını açtı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festivalin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 2. kez kapılarını açan sahaf festivalinin Antalyalı kitap kurtlarına hayırlı olmasını diledi. Kepez Belediyesi’nin her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı kitaplarla, bilgiyle, kültür ve sanatla kutladığına değinen Başkan Tütüncü, “Bu sebeple bu yılda Cumhuriyet Haftasını bu anlamlı etkinlikle süsleyelim, kitapların içerisindeki o bilgi, sanat ve kültür dünyasıyla gönlümüzü güzelleştirelim istedik. Bu yıl Türkiye genelinden 21 sahaf esnafı arkadaşımıza da buradan bir kapı açalım, hep beraber o mis gibi kitapların içerisinde güzel bir 9 günü geçirelim istedik.” dedi.

Esnafın işine, aşına, ekmeğine katkı

Başkan Tütüncü, DokumaPark’ta gerçekleştirilen her etkinliğin çevredeki esnafın işine, aşına ekmeğine de olumlu bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi. Sahaf Festivali’nde sadece kitapların olmayacağına da değinen Tütüncü, “Dj etkinlikleri, canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve sahafların olmazsa olmazı kitap mezadı kültürünü de sahaflarımızı burada yaşatacaklar. Festivale geçen yıl büyük bir heyecanla başlamıştık. Neticesi de çok bereketli olmuştu. Bu yıl özel şartlarda ve özel şartlara katlanarak hep birlikte, bu sahaf festivalinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz bu yıl da burayı boş geçmeyelim istedik. Çünkü bir geleneğin devam etmesi bakımından sahaf festivalinin bu yılda yapılması önemliydi. Yaptık, inşallah neticeleri de güzel olacak.” diye konuştu.

Kepez’e 4 kütüphane

“Okumak hepimize çok yakışıyor, okumak insanca bir eylem, kainatı ve kainatın içerisindeki insanı, kalplerimizdeki sevgiyi, hayatın değişik boyutlarını kavramak, anlamak için hepimizin yapması gereken en insancıl eylem okumak.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bir yerde ışık varsa, orda aydınlık olur. Aydınlığın olduğu yerde karanlık olmaz. Bizim kitaba, okumaya öğrenmeye, hep birlikte, hep beraber özel bir önem vermemiz gerekiyor. Kepez Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetleri bizim işimizdir. İmar, çevre, şehircilik bunlar önemli çalışma alanlarımızdır. Ama bütün bunların yanında, bütün bunlar kadar önemli şehrin ruhunu abad edecek, kimliğini değiştirecek, kalplere dokunacak, insana dokunacak çalışmaları yapmakta bir o kadar bizim için önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Bunun için bu yıl eş zamanlı 4 ayrı kütüphane projesini birlikte yürütüyoruz. Millet Kıraathanemizi tamamladık, hizmete açtık. Cem Karaca Kütüphanemizde yine aynı şekilde Teomanpaşa, Mehmet Akif, Yeni Emek, Kuzeyyaka, Gündoğdu ve bölgedeki gençlerimize hizmet edecek güzel bir kütüphane olarak inşallah doğumunu gerçekleştirmek üzere. Bununla beraber müze kütüphanecilik konseptine farklı bir bakış getirecek, Antalya’nın ilk müze kütüphanesini yine burada, bu güzel fabrikanın trafo binasında hep birlikte hizmete açıyoruz. Şehrimizin kültür hayatına çok önemli katkı sağlayacak olan bu kütüphanemiz 7 gün 24 saat önemli bir ilim, irfan yuvası olacak. Kütüphanelerimizin dördüncüsü ve amiral gemisi Gülveren Kentsel Dönüşüm içerisinde hayata geçirmekte olduğumuz büyük kütüphanemiz olacak. Okuma salonlarına sahip o kütüphane hem üniversite öğrencilerimizin ders çalışma alanına cevap verecek, hem de Türkiye’deki kitap koleksiyonu ile adından söz ettiren bir kütüphane olacak.” ifadelerini kullandı.

Dokuma Fabrikası için büyük mücadele verdik

DokumaPark’ın bulunduğu eski fabrika alanına da değinen Tütüncü, Antalyalıların bu alan sahip çıktığını belirterek, “Bu ağaçlar kesilecekti. Binaların hepsi yıkılacaktı. Burası alışveriş merkezine dönüşecekti. Antalyalılar buna izin vermedi. Burası için 2009’dan itibaren büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Ne mutlu bize, bugün DokumaPark ağaçlarının yanında yeni dikilen ağaçlarla birlikte güzel bir kent parkına döndü. Fabrikanın bir tek çakıl taşına bile saygı göstererek, buraya farklı bir bakış açısıyla buluşturarak güzel bir kent park yaptık. İçinde bulunduğumuz alan 1970’li yılların geleneksel bir Antalya sokağıdır. Bu etkinlik alanında yılın her ayında değişik etkinlikler olmaktadır. “ dedi.

Eski fabrika alanına 10 müze

DokumaPark alanında 10 farklı müze yapılacağını ve bunun 5’inin tamamladığını belirten Tütüncü, “12 bin 500 m2’lik, Türkiye’nin 8’inci, Akdeniz Bölgesi’nin ve Antalya’nın tek Bilim Müzesi’ni de TÜBİTAK işbirliğiyle 2020 yılı içerisinde tamamlıyoruz ve açıyoruz. Burası Akdeniz Bölgesi’nin bilim üssü haline gelecek. İşte ! Kepez Belediyesi’nin farkı burada… Kepez bu hizmetlerle Antalyamızı geleceğe taşıyor. Ve çok yakındada Balık Pazarı ve Organik Pazarımızın da temelini atacağız. İhalemiz tamamlandı, sözleşmemiz tamam, yer teslimi de yapılıyor, inşallah hızlı bir şekilde temeli atıp, inşaatına başlayacağız.”diye konuştu.

Antalya’nın zeytinleri DokumaPark’ta

Sahaf Festivaline gelen ziyaretçilere DokumaPark alanını gezerken, park alanını da gezme önerisinde bulunan Tütüncü, “Parkın içinde zeytin ağaçları göreceksiniz. O zeytin ağaçlarının her birinin hikayesi olduğunu unutmayız. Zeytin de şu an hasat zamanı. Antalya’nın en değerli zeytin ağaçlarını, imara açtığımız yollarda kalan o zeytin ağaçlarını alıp, getirdik Dokumaya diktik. Her yıl bu zeytinlerin hasadından 2 bin 500 litre zeytin yağı elde ediyoruz. “ dedi. Konuşmaların ardından Sahaf Festivalinin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Tütüncü ziyaretçilerle birlikte sahaf festivalini gezdi.

Kitap tutkunları bu festivalde buluşuyor

Festivale, Antalya’nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara, İstanbul’dan da birçok sahaf katıldı. Birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshaların satışa sunulduğu festival, 1 Kasım tarihine kadar 12.00-22.00 saatlerinde kitapseverleri ağırlayacak. Kepez Belediyesi, pandemi nedeniyle festival süresincede tedbirleri elden bırakmayacak. Festival alanına giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanacak. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak. Festival alanında maske, mesafe ve hijyen kuralları ön planda olacak.