Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımlanan ve kamuoyunun dikkatini çeken 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşım üzerine, Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı H.Ç. hakkında Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın nasıl bir sonuç vereceği merakla beklenirken, eğitim camiasında da benzer olaylara karşı daha dikkatli olunması çağrıları yapıldı.