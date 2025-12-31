Ankara’da yaşayan Necla Özmen, nüfus kayıtlarındaki belirsizlikler ve ailesinden dinledikleri üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın öz babası olabileceğini öne sürerek hukuki süreç başlattı. Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık ilişkisinin DNA testiyle tespit edilmesini talep etti.

Mahkeme Davayı Reddetti, Dosya İstinafa Taşındı

Mahkeme, ilk aşamada talebi reddederken Özmen, kararın ardından dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Aynı iddiayla ABD’de de hukuki süreç başlatmak isteyen Özmen’in, dava dilekçesini elçilik aracılığıyla ilgili aile mahkemesine gönderdiği öğrenildi.

“Trump’ın Babam Olduğunu İspatlamak İstiyorum”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Necla Özmen, 1970 yılında doğduğunu ve biyolojik annesinin Sofya isimli bir ABD vatandaşı olduğunu iddia etti. Özmen, annesinin kendisini Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2017 yılında Sayın Trump’ı başkanlık seçimleri sırasında televizyonda gördüğümde beni büyüten annem ‘senin baban bu’ dedi. Önce inanmadım ama araştırmaya başladım. Ulaşamayınca aile mahkemesine başvurdum. Dosyam reddedildi, istinafa gönderdim. Ben sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. DNA testiyle bunu ispatlayabilirim.”

“Trump’un Bana Sahip Çıkmasını İstiyorum”

Kendisini yetiştiren babasının geçmişte NATO’da görev yaptığını belirten Özmen, biyolojik annesiyle bu süreçte tanıştıklarını öne sürdü. Trump’ın kendisini ailesine kabul etmesini istediğini dile getiren Özmen, şunları söyledi:

“Tek isteğim onunla yüz yüze görüşmek. Kardeşlerimle ve kendisiyle tanışmak, ailesine kabul edilmek istiyorum.”

“Trump’la Aramda Fiziksel Benzerlik Olduğunu Düşünüyorum”

Trump ile arasında fiziksel benzerlikler olduğunu savunan Özmen, “Kız kardeşlerimden biriyle ve Trump’la ciddi benzerliklerim var. İçimde bir yakınlık hissediyorum. Yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum” dedi.

“Babam Çıkarsa Yanında Yaşamak İsterim”

Trump’ın biyolojik babası olduğunun kanıtlanması halinde ABD’ye gitmeyi düşüneceğini ifade eden Özmen, “Türkiye’yi çok seviyorum ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim” diye konuştu.