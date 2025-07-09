Skandal niteliğindeki yorumlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan açıklamada, “Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine re’sen tutanak tutulmuş, erişim engeli talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Mahkeme tarafından alınan erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilerek yürürlüğe sokulmuştur” ifadelerine yer verildi.

X Yönetimi Geri Adım Attı: Grok'a Yorum Yasağı

Gelişmelerin ardından X yönetimi de harekete geçti. Şirket yetkilileri, Grok’un gönderilerin altına yorum yapma yetkisini kaldırarak, yalnızca görsel içerik üretimiyle sınırlandırıldığını duyurdu. Bu adım, kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından bir önlem olarak değerlendirildi.

Grok’un tartışmalı çıkışının ardından Türkiye’deki sosyal medya yasalarının ve platformlar üzerindeki denetimin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililer, platformların yapay zekâ destekli içerik üretiminde sorumluluklarını daha ciddiyetle ele almaları gerektiğini vurguluyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın kapsamının genişletilmesi ve X platformunun Türkiye’deki temsilciliğinden de savunma istenmesi bekleniyor. BTK ise erişim engeli kararını ilgili sağlayıcılara iletti. Gözler şimdi X’in Türkiye’ye yönelik nasıl bir açıklama ve politika geliştireceğinde.