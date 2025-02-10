Altın Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklamasının ardından, altın fiyatları yükselmeye devam etti. Uzun bir süredir zirvedeki seyrini sürdüren altın, yeni haftaya da yeni bir rekorun eşiğinde başladı. Şu an itibariyle:

Ons Altın : 2,887 Dolar

: 2,887 Gram Altın : 3,343 TL

: 3,343 TL Çeyrek Altın : 5,484 TL

: 5,484 TL Cumhuriyet Altını : 22,572 TL

: 22,572 TL Gümüş: 37,12 TL

Döviz Kurları

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni'nde son durum şu şekilde:

Dolar : 36,03 TL

: 36,03 TL Euro : 37,21 TL

: 37,21 TL Sterlin : 44,72 TL

: 44,72 TL Japon Yeni: 23,78 TL

Kripto Paralar

Kripto para piyasalarında da önemli değişimler yaşanıyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor:

Bitcoin : 97,050 Dolar

: 97,050 Dolar Ethereum: 2,632 Dolar

Brent Petrol Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar, tüketici fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Küresel Piyasalar Enflasyon Verilerini Bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'den gelecek olan enflasyon verilerini merakla bekliyor. Verilerin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda yeni fiyat hareketlilikleri bekleniyor.