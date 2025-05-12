ABD ile Çin arasında İsviçre'de gerçekleşen ve olumlu geçen ticaret zirvesinin ardından piyasalarda risk iştahının artması, güvenli liman talebini zayıflattı. Beyaz Saray'dan yapılan pozitif açıklamalar sonrası hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcılar altına olan ilgisini bir miktar geri çekerken, ons altın fiyatı düşüş eğilimini sürdürdü.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "vergi savaşları" döneminde hızlı bir yükseliş ivmesi kazanan altın, son günlerde jeopolitik tansiyonun düşmesiyle değer kaybetmeye başladı. Bu gelişmeler doğrultusunda, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının cazibesi azalmış durumda.

Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 07.45 itibarıyla 4085 liradan alıcı buluyor.