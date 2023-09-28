Kanun Hükmü belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinden önce çıkarıldı ve sonrada geri eklendi Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim? 

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KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor.

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KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN OYUNCULARI KİM?

Yasemin Demirci

Engin Karataş

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN YÖNETMENİ KİM?

Nejla Demirci