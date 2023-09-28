Kanun Hükmü belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinden önce çıkarıldı ve sonrada geri eklendi Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim?

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN OYUNCULARI KİM?

Yasemin Demirci

Engin Karataş

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN YÖNETMENİ KİM?

Nejla Demirci