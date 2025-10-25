Yönetmen Doğa Can Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Baran Bölükbaşı ve yapımcı Emre Oskay’ın katıldığı etkinlikte hem seyirciler hem de ekip keyifli anlar yaşadı. Oyuncu Baran Bölükbaşı, Antalya’daki oyunculuk eğitimine atıfta bulunarak, “Bu yüzden filmi burada izlemek çok anlamlı. Seyircimizin keyfi, bizim çekim sürecimiz kadar değerliydi” dedi.

Ecem Erkek, sette kadın oyuncular arasında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, “Sette beş kadın, tartışmadan, sorun yaşamadan harika bir çekim süreci geçirdik” ifadelerini kullandı. Erkek, filmdeki kadın tavırlarının gençlik odaklı olduğu eleştirilerine yanıt olarak, “40 yaşındaki kadın da, 80 yaşındaki kadın da, dul kalmış bir kadın da, 12 yaşındaki çocuğu olan bir kadın da genç bir kadın gibi gülebilir ve eğlenebilir” dedi.

Nilperi Şahinkaya, filmde canlandırdığı Deniz karakteriyle ilgili gelen soruları yanıtlayarak karakterinin özelliklerini ve hikaye içindeki rolünü paylaştı. Yapımcı Emre Oskay ise, sinema dünyasındaki ilk profesyonel tecrübesini Derviş Zaim ile “Gölgeler ve Suretler” filmi üzerinden edindiğini belirtti. Oskay, “Her filmin farklı bir yolculuğu oluyor. ‘Gelin Takımı’ projesi, Doğa Can’ın markayı oluşturma fikriyle başladı ve seyirciden de büyük beğeni gördü” ifadelerini kullandı.

62. Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki ilk gala gösterimi, hem film hem de ekibin katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.