Güncel Altın Satış Fiyatları (21 Temmuz 2025)

Gram altın: 4.354,28 TL

Çeyrek altın: 7.131,00 TL

Yarım altın: 14.263,00 TL TOBB Nefes Kredisi 11 bin 900 firmaya ulaştı İçeriği Görüntüle

Tam altın: 28.344,02 TL

Cumhuriyet altını: 28.395,00 TL

Gremse altın: 71.077,41 TL

Ons altın: 3.352,19 dolar

Uzmanlara göre ons altındaki artış, hem iç piyasada altın fiyatlarını yukarı çekiyor hem de yatırımcının altına olan ilgisini artırıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, belirsizlik dönemlerinde yine yatırımcıların gözdesi haline geliyor.

Ekonomistlerden Değerlendirme

Piyasa analistleri, yaz aylarında artan düğün sezonunun da etkisiyle fiziki altın talebinin yükseldiğini belirtiyor. Ayrıca FED ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek faiz politikalarına ilişkin sinyallerin, ons altının yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.