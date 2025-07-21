Güncel Altın Satış Fiyatları (21 Temmuz 2025)
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Gram altın: 4.354,28 TL
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Çeyrek altın: 7.131,00 TL
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Yarım altın: 14.263,00 TL
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Tam altın: 28.344,02 TL
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Cumhuriyet altını: 28.395,00 TL
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Gremse altın: 71.077,41 TL
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Ons altın: 3.352,19 dolar
Uzmanlara göre ons altındaki artış, hem iç piyasada altın fiyatlarını yukarı çekiyor hem de yatırımcının altına olan ilgisini artırıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, belirsizlik dönemlerinde yine yatırımcıların gözdesi haline geliyor.
Ekonomistlerden Değerlendirme
Piyasa analistleri, yaz aylarında artan düğün sezonunun da etkisiyle fiziki altın talebinin yükseldiğini belirtiyor. Ayrıca FED ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek faiz politikalarına ilişkin sinyallerin, ons altının yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.