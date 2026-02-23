Kart sayısı 465 milyona yaklaştı

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de:

143,4 milyon kredi kartı

210,9 milyon banka kartı

110,6 milyon ön ödemeli kart

bulunuyor.

Toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 6 artışla 464,9 milyon adede yükseldi. Kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 8 artarken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2’lik düşüş kaydedildi.

En büyük pay kredi kartlarında

Toplam 2,3 trilyon TL’lik kartlı ödemenin:

1 trilyon 995,5 milyar TL’si kredi kartlarıyla

322,8 milyar TL’si banka kartlarıyla

7,5 milyar TL’si ön ödemeli kartlarla

gerçekleşti.

Kredi kartı harcamaları yıllık bazda yüzde 46, banka kartı harcamaları yüzde 55 artış gösterirken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 77’lik düşüş dikkat çekti.

İşlem adedinde de artış var

Toplam işlem adedi yıllık yüzde 8 artarak 1,7 milyar oldu.

Kredi kartları: 1 milyar 9,6 milyon adet

Banka kartları: 664,7 milyon adet

Ön ödemeli kartlar: 31,8 milyon adet

İşlem adedi artışı kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 24 olurken, ön ödemeli kartlarda yüzde 75 geriledi.

İnternet alışverişi 687 milyar TL’ye ulaştı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 687,4 milyar TL oldu. Online ödemelerin toplam kartlı harcamalar içindeki payı yüzde 30’a yükseldi.

İnternetten yapılan işlem adedi ise yüzde 7 artışla 245,9 milyon olurken, toplam işlemler içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Temassız ödeme ağırlığını artırdı

Temassız ödeme adedi yüzde 9 artarak 1 milyar 124,6 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artışla 751,8 milyar TL’ye çıktı.

Ocak ayında mağaza içi her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız olarak gerçekleşti.