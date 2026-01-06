Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen **“Genç İstihdam Hamlesi – Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) Tanıtım Programı”**nda yaptığı konuşmada, genç istihdamına yönelik hayata geçirilen yeni programın detaylarını paylaştı.

Türkiye’de demografik yapının değiştiğine dikkat çeken Işıkhan, son 20 yılda çocuk nüfus oranının azaldığını, yaşlı nüfus oranının ise yüzde 7’den yüzde 11’e yükseldiğini belirtti. Gençlerin nitelikli istihdama katılamaması halinde hızla yaşlanan bir ekonomiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

İşsizlik Oranı Cumhuriyet Tarihi Rekorunda

İşsizlik oranının son 31 aydır tek haneli seyrettiğini vurgulayan Işıkhan, “İşsizlik oranı yüzde 8,6’ya gerilerken, istihdam oranı yüzde 49,2’ye, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,8’e ulaştı. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,2’ye yükselirken, genç işsizlik oranı yüzde 15,4’e geriledi. Bu veriler Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu ilerliyor” dedi.

Gençler İş Hayatına Daha Erken Katılacak

GÜÇ Programı’nın, gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı hedeflediğini ifade eden Bakan Işıkhan, SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların yaklaşık yarısının 30 yaş üzeri olduğuna dikkat çekti. Bu durumun gençlerin çalışma hayatına geç katıldığını gösterdiğini belirten Işıkhan, programla gençlerin daha erken yaşta iş hayatına adım atmasının amaçlandığını söyledi.

Meslek Sahibi Gençler Kendi Alanlarında İstihdam Edilecek

TÜİK verilerine göre meslek lisesi mezunlarının büyük bölümünün kendi alanı dışında çalıştığını hatırlatan Işıkhan, “Meslek sahibi gençlerimizi işgücü piyasasıyla daha uyumlu hale getirecek, staj ve işbaşı eğitimlerini güçlendirecek yeni mekanizmalar geliştirdik. GÜÇ Programı bu ihtiyaca da cevap veriyor” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı’ndan 250 Bin Genç Yaralandı

Öğrencilik döneminde iş deneyimi ve staj imkanlarının önemine değinen Bakan Işıkhan, geçen yıl başlatılan İŞKUR Gençlik Programı’ndan bugüne kadar 250 bin üniversite öğrencisinin faydalandığını açıkladı. Stajların gençler için iş dünyasına geçişte kritik bir köprü olduğunu vurguladı.

Hedef: 5 Milyon Gencin İstihdama Katılımı

GÜÇ Programı kapsamında ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon gencin işgücüne katılımının hedeflendiğini belirten Işıkhan, program çerçevesinde işgücü piyasası araştırmalarının her yıl düzenli olarak yapılacağını söyledi. Açık iş sayıları tespit edilerek gençlerin bu alanlara yönlendirileceğini ifade eden Işıkhan, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik desteklerinin de artırılacağını kaydetti.

Bakan Işıkhan, “GÜÇ Programı, çalışma ve üretme alışkanlığını gençlerimize kazandıracak, gençleri harekete geçirecek güçlü bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.