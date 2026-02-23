Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni Emekli Maaş Promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası’na taşıyan emekliler 27.000 TL’ye varan promosyon ve bonusun yanı sıra davet edecekleri her bir emekli yakını için 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye varan nakit ödül de kazanacak. Böylece emeklilere toplamda 32.000 TL’ye varan bir fırsat sunulacak.

Türkiye Finans Katılım Bankası, müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştiren bankacılık anlayışı ve dijital bankacılıktaki öncü vizyonu ile yeni müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Emeklilik maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası’na taşıyan emekliler 27.000 TL’ye varan promosyon ve bonus ile Türkiye Finans Katılım Bankası’na davet edeceği her bir emekli için 500 TL, toplamda 5.000 TL’ye varan nakit ödül kazanacak. Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çeşitli avantajları da bir arada bulunduruyor.

Happy Zero Kart ile ücretsiz kredi kartı kullanımı

Emekliler, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası’ndan aldıkları süre boyunca kart ücreti ödemeden Happy Zero Kredi Kart’ını kullanabiliyor. Bununla birlikte emekli maaş müşterileri, yedek hesap başvurularının onaylanmasının ardından, emekli maaşı yatmadan önce nakit ihtiyaçları için hesaplarından ücretsiz 2.500 TL’ye kadar para çekebiliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri, emekli maaşlarını Türkiye Finans Katılım Bankası ATM’lerinden ücretsiz çekebiliyor, yaklaşık 15.000 anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden ise günlük 10.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca 7/24 EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirme imkânı tanınıyor.

Kampanyadan faydalanmak için Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube, 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapılabilir veya en yakın Türkiye Finans Katılım Bankası şubesi ziyaret edilebilir. Türkiye Finans Katılım Bankası müşterisi olmayan emekliler ise mobil telefondan görüntülü görüşme ile dakikalar içerisinde kolayca Türkiye Finans Katılım Bankası müşterisi olabilir ya da en yakın Türkiye Finans Şubesini ziyaret edebilir.