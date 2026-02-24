ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri konusunda attığı yeni adımlar, yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendirdi. ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta daha önce uygulanan bazı vergileri engellemesinin ardından Washington yönetimi küresel ticaret gündemini yeniden hareketlendirdi. Trump, bugün devreye girecek yüzde 10’luk yeni bir gümrük vergisi açıkladı ve oranı yüzde 15’e çıkarabileceği mesajını verdi. Ayrıca mevcut ticaret anlaşmalarını “suistimal eden” ülkelere daha sert önlemler alınabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği ticaret anlaşması onay sürecini askıya alırken, Hindistan’ın ABD ile planlanan görüşmeleri ertelediği bildirildi. Küresel ticarette artan belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman talebini artırsa da kısa vadeli kar realizasyonları fiyatlarda geri çekilmeye neden oldu.

Jeopolitik Gündem: ABD-İran Hattı

Piyasaların bir diğer odak noktası ise Perşembe günü yeniden başlaması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri. Trump, diplomatik çözümün tercih edildiğini belirtirken, anlaşma sağlanamaması halinde “ciddi sonuçlar” doğabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, altın ve gümüşte dalgalanmayı artırdı.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Altın, dört günlük yükseliş serisinin ardından ons başına 5.145 dolar seviyesinin altını test ederek yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Güne 5.236 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 5.145 dolar, en yüksek 5.249 dolar görüldü.

Sabah saatlerinde 5.171 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM ALTINDA 7.300 TL SINIRI

Yurt içinde gram altın da küresel fiyatlamaya paralel hareket etti.

Güne 7.380 liradan başladı.

Gün içi en düşük 7.256 lira, en yüksek 7.400 lira seviyesi görüldü.

İşlemler 7.293 lira civarında sürüyor.

GÜMÜŞTE KAR SATIŞI

Gümüş fiyatlarında da benzer bir tablo yaşandı. Ons gümüş yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 85 doların altına geriledi. ABD merkezli lojistik devi FedEx’in, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın acil durum tarifelerini iptal etmesinin ardından geri ödeme talebiyle dava açması da ticaret gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Pazartesi günü Trump’ın küresel tarifeleri yüzde 15’e çıkarma tehdidiyle yükselen gümüşte, bugün kar realizasyonu öne çıktı.

ONS GÜMÜŞ

Açılış: 88,89 dolar

En düşük: 84,99 dolar

En yüksek: 88,90 dolar

Güncel: 86,98 dolar

GRAM GÜMÜŞ

Açılış: 125,1 lira

En düşük: 119,7 lira

En yüksek: 125,1 lira

Güncel: 122,4 lira

Uzmanlar, ticaret politikalarına ilişkin yeni açıklamaların ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin kısa vadede değerli metallerde sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Güvenli liman talebinin sürmesine karşın, haber akışına bağlı ani fiyat hareketlerinin devam edebileceği ifade ediliyor.