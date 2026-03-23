Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten bir helikopter, teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düşmüş ve kazada 3 Türk personel hayatını kaybetmişti.

Şehitler için düzenlenen tören, Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camii’nde gerçekleştirildi. Törene, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani’nin yanı sıra çok sayıda Katarlı yetkili ve Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu katıldı.

Cenaze sırasında Katar Emiri’nin duygusal anlar yaşadığı gözlendi.