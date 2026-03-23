Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten bir helikopter, teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düşmüş ve kazada 3 Türk personel hayatını kaybetmişti.

Şehitler için düzenlenen tören, Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camii’nde gerçekleştirildi. Törene, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani’nin yanı sıra çok sayıda Katarlı yetkili ve Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu katıldı.

Macron'dan Orta Doğu için "bayram ateşkesi" çağrısı
Cenaze sırasında Katar Emiri’nin duygusal anlar yaşadığı gözlendi.