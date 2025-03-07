Almanya'da faaliyet gösteren Ver.di işçi sendikası, devam eden ücret anlaşmazlıkları nedeniyle ülke çapındaki uyarı grevlerini genişletti. Sendika, 10 Mart Pazartesi günü Almanya'daki 11 havalimanındaki çalışanların greve gideceğini açıkladı.

Grev, 11 Havalimanını Etkileyecek

Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları, 10 Mart sabahı saat 00.01 itibariyle iş bırakacak. Grev, 10 Mart akşamı 23.59'da sona erecek. Bu eylem, özellikle havalimanlarında yoğun uçuş trafiği beklenen günlerde büyük aksamalara yol açacak.

Sendikanın Talepleri: Ücret Artışı ve Ek İzin

Ver.di, çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik bir artış ya da en az 350 Euro'luk bir maaş zammı talep ediyor. Ayrıca, çalışanlar için 3 gün ek izin de sendikanın talepleri arasında. Sendika, bu adımlarla çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

İşverenlerin Tepkisi: Mali Zorluklar

Ancak işverenler, artan faiz oranları ve yüksek borçlar nedeniyle sendikanın taleplerini yerine getiremeyeceklerini savunuyor. İşverenler, bu taleplerin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını belirtiyor. Sendika ile işverenler arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri, 14-16 Mart tarihlerinde Potsdam'da devam edecek. Görüşmeler öncesinde gerçekleştirilecek bu uyarı grevi, birçok uçuşun iptal edilmesine neden olacak gibi görünüyor.

Almanya'daki bu grev, havalimanı hizmetleri ve uçuş operasyonları üzerinde büyük bir etki yaratacak ve grev sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.