Haber: Yasemin Bahadır / Almanya

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Birlikte Yaşama” Vurgusu Yaptı

Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçı saldırının yalnızca kurbanların ailelerini değil, tüm Alman toplumunu derinden etkileyen bir travma olduğunu belirtti. Steinmeier, saldırının Almanya’daki barışçıl bir arada yaşama anlayışına yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, ırkçılığa, aşırı sağcılığa ve diğer insan düşmanı ideolojilere karşı birlikte dayanışma içinde olma çağrısı yaptı. “Birlikte yaşamak, hepimizin görevidir” diyen Cumhurbaşkanı, toplum olarak birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini belirtti.

Başkonsolos Akdevelioğlu, Ailelerle Dayanışma İçinde Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu N. İlknur Akdevelioğlu, anma törenine katılarak kurbanların aileleriyle tek tek görüşüp başsağlığı diledi. Akdevelioğlu, “Irkçılık, toplumun en büyük yarasıdır ve bu tür saldırılara karşı kesinlikle taviz verilmemelidir. Ailelerin acılarını paylaşıyor ve bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması için önlemler alınmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Solingen ve diğer benzer vakaları hatırlatarak, ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Irkçı Saldırının Kurbanları Unutulmadı

19 Şubat 2020’de Hanau’daki saldırıda hayatını kaybeden 9 kurban, düzenlenen törende bir kez daha anıldı. Mercedes Kiepacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Serhat Ünvar, Fatih Saraçoğlu, Said Nesar Hashemi, Kaloyan Velkov, Hamza Kurtoviç ve Villii Viorel Paun, saldırgan tarafından acımasızca öldürülmüştü. Katil, saldırıların ardından annesini öldürüp intihar etmişti. Hukuki süreçler ise devam ediyor.

Bu anlamlı törende, ırkçılığa karşı verilen mücadelenin ve kurbanların hatırlanmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Almanya’daki tüm insanlar, ırkçılığa karşı birleşme ve dayanışma mesajları verdi.