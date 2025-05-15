Genel Kurul öncesinde TBB heyeti, Hannover Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Hermann eşliğinde şehrin yeni belediye binasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki ülke belediyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, gelecekteki olası iş birlikleri de masaya yatırıldı.

Genel Kurul'da İmamoğlu'na Alkışlı Destek

14 Mayıs’ta gerçekleşen Genel Kurul’un açılış konuşmalarında, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile Stadtetag Başkanı Markus Lewe Türkiye’den gelen heyeti özel olarak selamladı. Belit Onay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hâlâ tutuklu olması ve toplantıya katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bu sözlerinin ardından salondaki tüm katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla İmamoğlu’na desteklerini sundu. Stadtetag Başkanı Lewe de konuşmasında, bu destek örneğini yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlü bir sembolü olarak nitelendirdi.

Gündem: Yapay Zeka ve Alternatif Enerji

Genel Kurul’a ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Hasan Akgün, etkinliğin vizyoner içeriğine dikkat çekerek, “14 bin 400 belediyeyi temsil eden çok sayıda yönetici, büyük bir salonda bir araya gelerek ortak bir soruya odaklanıyor: ‘Alternatif enerjiden daha fazla nasıl yararlanabiliriz? Yapay zekâyı kentlerimizde nasıl daha verimli kullanabiliriz? Bu gelişmeler, yaşam tarzımızı, kültürümüzü ve yerel geleneklerimizi nasıl dönüştürebilir?’ Bu sorulara bilim insanları ve uzmanlarla birlikte yanıt arıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Kardeş Şehirler ve Ortak Projeler Gündemde

Genel Kurul kapsamında Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB heyeti arasında yapılan özel görüşmede, Türkiye ve Almanya’daki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kültürel ve teknolojik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Taraflar, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve yerel yönetimlerde dayanışmanın önemini vurguladı.