Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev görüşmede, Azerbaycan'la Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin askeri alan da dahil olmak çeşitli yönlerde başarıyla geliştiğini ifade etti. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde Pakistan hükümetinin ve halkının Azerbaycan'a daima gösterdiği desteği son derece takdir ettiğini belirten Aliyev, Ermenistan'ın işgali nedeniyle Pakistan'ın Erivan yönetimiyle diplomatik ilişki kurmamasını Azerbaycan'a gösterilen kardeşliğin bir örneği olarak değerlendirdiklerini vurguladı.



Cammu Keşmir desteği

Pakistan'ın 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a verdiği siyasi destekten dolayı şükranlarını dile getiren Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda egemenliğin tamamen sağlandığını ve geniş çaplı imar çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Azerbaycan ile Pakistan arasında askeri sanayi alanında başarılı bir iş birliğinin bulunduğunu söyleyen Aliyev, iki ülke arasındaki ortak askeri eğitimin önemine değindi. Ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğü konularına değinen Aliyev, Cammu Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ı desteklediğini belirtti. Aliyev ayrıca, Asım Munir'in Azerbaycan ziyaretinin Azerbaycan'la Pakistan arasındaki iş birliğini güçlendirmeye hizmet edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir ise Azerbaycan'ı 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferden ve Eylül'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu dolayısıyla tebrik etti. Munir, Azerbaycan'ın zaferlerinin Pakistan'da da büyük sevinçle karşılandığını aktardı. Pakistan'ın Azerbaycan halkıyla kardeşlik ilişkilerini sergileyerek bugüne kadar Ermenistan'ı tanımadığını bir kez daha vurgulayan Munir, Cammu Keşmir konusunda Azerbaycan'ın Pakistan'a verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür etti.