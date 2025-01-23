Alfemo Mobilya’nın standı, fuar boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Alfemo Mobilya Genel Müdürü Hakan Bahar, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu. Bahar, markanın yenilikçi tasarımlarla global pazarda büyümeyi hedeflediğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve kalite standartlarına verdikleri önemi vurguladı.

Alfemo Mobilya Genel Müdürü Hakan Bahar, fuar kapsamında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a verdiği özel röportajda, markanın global pazarlardaki büyüme hedeflerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı. Bahar, “Kalite ve yenilik anlayışımızla her zaman müşteri memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Tasarımlarımızla yaşam alanlarına değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

Çeyrek Asırlık Yolculuk ve Global Başarı

1997 yılından bu yana yaşam alanlarına fark katmayı misyon edinen Alfemo Mobilya, İzmir Torbalı’da bulunan 200 bin metrekarelik modern üretim tesislerinde, dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Tam otomasyona dayalı ve yalın üretim metoduyla modüler, döşemeli grup ve entegre yatak üretiminde kalite ve inovasyonu bir araya getiriyor. Alfemo Tasarım Merkezi, fark yaratan tasarımlarıyla markanın sektördeki güçlü konumunu destekliyor.

Alfemo, ürünlerini 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırmanın gururunu yaşıyor. 100 binden fazla hanede yer alan tasarımlarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesini sürdüren firma, uyku sağlığı odaklı ürün ve inovasyon çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Türk Standartları Enstitüsü’nün kalite süreçlerini daha ileriye taşıyan Alfemo, mobilya kontrol testlerinde standartların %25 üzerinde bir yük kapasitesiyle testler gerçekleştiriyor.

Alfemo Mobilya, IIFF 2025’teki güçlü varlığı ve yenilikçi tasarımlarıyla sektörün lider oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.