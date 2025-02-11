İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Sibirya soğukları İstanbul’u etkisi altına alacak"

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önemli uyarılar

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.